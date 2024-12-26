מסיבת חנוכה בישיבת 'תורת דוד' בראשות הגאון רבי שלמה רביבו | במהלך הערב נשאו דברים הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הגאון רבי ברוך דב דיסקין מראשי ישיבת 'אורחות תורה' וכן ראשי הישיבה | תלמידי הישיבה קיבלו על עצמם לסיים מסכת לע"נ מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל- מייסד הישיבה | בסיום המסיבה חולקו מילגות לנבחנים בבקיאות (עולם הישיבות)
במלאת שבע שנים להסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, התכנסו תלמידי ישיבת 'תורת דוד' לעצרת התעוררות לזכרו הטהור | בהמשך פקדו את ציונו הק' בבית העלמין בב"ב יחד עם המשגיח הגה"צ רבי דן סגל (ישיבות)