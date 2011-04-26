רגעי הוד בלב המלחמה: הגאון רבי יצחק זילברשטיין נקלע למאפייה בבני ברק בשעת ירי הטילים מאיראן | הנהג ר' דוד צביון מספר על הניגון המרטיט בממ"ד, על הסירוב המוחלט לשבת בזמן שנשים וילדים עומדים, ועל השיעור המאלף בבין אדם לחברו שהסתיים בתור לקופה עם ארנק ביד | צפו בתיעודים (חרדים)
ההסתערות ההמונית על מוצרי החמץ הטריים במאפיות בבני-ברק גבתה אתמול פצועים: בדרך אל הבורקס אחד הקונים התעמת עם מאבטח. זה נגמר בגז מדמיע * אל שערי המאפיה זרמו כוחות מגן דוד אדום שסייעו בטיפול בנפגעים, לצד כוחות משטרה שסייעו בהשבת הסדר על כנו, במרדף הבהול אחר החמץ