בין
הזמנים הוא הקונקשן של השנה,
ילדים ומבוגרים, כולם צריכים נחיתה זמנית |
אם היום שווייץ או
אוסטריה הם יעדי תיירות,
בעבר הייתה זו מארינבאד
| כיצד
עיירה מנומנמת הפכה למרכז האליטה הפולנית? אדמו"רים,
רבנים, שועי עולם סופרים כמו 'מרק טווין' 'ושלום עליכם', וגם מלך שאכל
גפילטע פיש ומלכת הולנד שניגשה לבקש ברכה מהרבי |"הכל מעלין למריאנבאד" (כיכר
השבת)
היה זה ארבעים יום לפני פלישת הנאצים להונגריה, ויום אחד לפני בריחתו של האדמו"ר מבעלז מאימת השואה. אחיו, הרב מבילגוריי הרגיע את החסידים, והבטיח כי לא יאונה להם כל רע "הצדיק רואה שתשרה פה לתושבי מדינה זאת מנוחה ושלוה" • הדרשה האחרונה ששמעו החסידים לפני המוות האכזרי (חסידים)