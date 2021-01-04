מה קורה כשגלידת וניל קרמית פוגשת לב של טופי קרמל מלוח, חמאת בוטנים וציפוי שוקולד פריך? חסי סגל מכינה באולפן "מבשלים בכיכר" מגנום סניקרס ביתי ומפנק, עם הבסיס הצמחי להקצפה ולבישול של Violife שמעניק מרקם עשיר וקרמי - פרווה, אבל בטעם שמרגיש חלבי לגמרי. צפו בהכנה וגלו איך יוצרים בבית את הקינוח שקשה להפסיק לאכול (אוכל ומתכונים)
למה לקנות אם אפשר להכין בבית? קבלו את המתכון של מלי יהודיוף לארטיק מגנום מתוק ומנחם עם מגוון תוספות וקישוטים, שאין כמו לתת לו ביס ולהתענג על ההתפצחות המפנקת. הקינוח האולטימטיבי לאירוח אישי (מתכונים, אוכל)