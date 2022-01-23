בימים שבהם המציאות בחוץ לא פשוטה והילדים נמצאים איתנו בבית, המטבח הופך לאי של שפיות, נחמה וריח של בית. אין דרך טובה יותר להפיג את המתח מאשר להתלכלך קצת בקמח, לצחוק יחד וליצור זיכרונות מתוקים שמרגיעים את הלב. המתכון הזה הוא בדיוק מה שאתם צריכים עכשיו: פעילות משפחתית מגבשת, ללא צורך באפייה או בביצים, שמתחילה בקערה אחת ומסתיימת בכדורי "בצק עוגיות" קרירים, קראנצ'יים ומושחתים במיוחד. זה הזמן להניח רגע לחדשות, לשלוף את הבייגלה והשוקולד, ולהתפנק יחד ברגע של נחת טעימה שכולם - מקטן ועד גדול - פשוט הולכים לטרוף (אוכל ומתכונים)
אוראל בראל עם מדריך וידאו מתוק במיוחד לעוגיות חמאה מבצק מושלם, קל להכנה ונוח לעבודה שהילדים יכולים להכין - כמעט - לגמרי בעצמם ולהרגיש גדולים ואחראיים. מתכון מעולה לזמן איכות מלא בהנאה וטעים טעים (מתכונים לילדים, אוכל)