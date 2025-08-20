כיכר השבת

תכנית הכשרה מקיפה המעניקה כלים מעשיים לשיפור יכולות המכירה בעולם הדיגיטלי, עם דגש על טכניקות השפעה אפקטיביות ויצירת ערך אמיתי ללקוח

קורס סודות המכירות אונליין, המוצע על ידי מכללת 'סקולו', הוא תכנית הכשרה מקצועית המיועדת למי שמעוניין לפתח ולשפר את יכולות המכירה שלו בעולם הדיגיטלי. הקורס מתמקד בפיתוח מיומנויות מכירה מתקדמות, תוך שימת דגש על יצירת ערך אמיתי ללקוח ובניית מערכות יחסים ארוכות טווח.

התכנית מציעה מתודולוגיה ייחודית המשלבת טכניקות השפעה אפקטיביות עם גישה אתית ומקצועית למכירות. המשתתפים לומדים כיצד ליצור חיבור אמיתי עם לקוחות פוטנציאליים, להבין את צורכיהם העמוקים, ולהציע פתרונות מותאמים אישית.

במהלך הקורס, המשתתפים רוכשים כלים פרקטיים לניהול תהליכי מכירה בסביבה הדיגיטלית, כולל טכניקות לניהול משא ומתן, התמודדות עם התנגדויות, וסגירת עסקאות. הדגש מושם על פיתוח גישה מקצועית המבוססת על אמון והבנה הדדית.

הקורס משלב למידה תיאורטית עם התנסות מעשית, ומציע למשתתפים הזדמנות לתרגל את הכלים הנלמדים בסביבה בטוחה ותומכת. התכנים מועברים על ידי מומחים מובילים בתחום המכירות הדיגיטליות, המביאים עמם ניסיון עשיר מהשטח.

