פיזיולוגיה היא ענף מרכזי במדעי החיים העוסק בחקר תפקוד המערכות הביולוגיות בגוף האדם ובאורגנizמים חיים אחרים. המדע הפיזיולוגי בוחן כיצד פועלים האיברים, הרקמות והתאים ברמה המולקולרית והתאית, וכיצד הם מתואמים יחד כדי לאפשר את תפקוד הגוף כמכלול. הפיזיולוגיה מהווה את הבסיס להבנת תהליכים חיוניים כמו נשימה, עיכול, זרימת דם, ויסות טמפרטורה, והפרשת הורמונים.

תחום הפיזיולוגיה כולל מספר תחומי משנה מרכזיים: פיזיולוגיה של מערכת העצבים, פיזיולוגיה קרדיווסקולרית (לב וכלי דם), פיזיולוגיה נשימתית, פיזיולוגיה של מערכת העיכול, פיזיולוגיה אנדוקרינית (הורמונלית), ופיזיולוגיה של הכליות. כל אחד מתחומים אלה חוקר מערכת ספציפית בגוף ואת האינטראקציות שלה עם מערכות אחרות, תוך שימוש בשיטות מחקר מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות.

המחקר הפיזיולוגי תורם תרומה מכרעת להתפתחות הרפואה המודרנית ולהבנת מחלות שונות. הבנת התפקוד התקין של מערכות הגוף מאפשרת לזהות חריגות ולפתח טיפולים יעילים למצבים פתולוגיים. פיזיולוגים עובדים במעבדות מחקר, במוסדות אקדמיים, בבתי חולים ובתעשיית התרופות, ותורמים לפיתוח תרופות חדשות, טכנולוגיות רפואיות ושיטות אבחון מתקדמות.

הפיזיולוגיה האנושית בוחנת גם את ההשפעות של גורמים חיצוניים על תפקוד הגוף, כגון פעילות גופנית, תזונה, מתח, שינה, וגורמים סביבתיים. תחום הפיזיולוגיה של הספורט, למשל, חוקר כיצד הגוף מסתגל למאמץ גופני וכיצד ניתן לשפר ביצועים אתלטיים. פיזיולוגיה קלינית מתמקדת ביישום הידע הפיזיולוגי לאבחון וטיפול במחלות.

בעידן המודרני, המחקר הפיזיולוגי משלב טכנולוגיות מתקדמות כמו הדמיה רפואית, ניתוח גנטי, ביואינפורמטיקה ובינה מלאכותית. שילוב זה מאפשר הבנה מעמיקה יותר של תהליכים ביולוגיים מורכבים ופותח אפשרויות חדשות לרפואה מותאמת אישית. פרס נובל לפיזיולוגיה או רפואה מוענק מדי שנה למדענים שתרמו תרומות פורצות דרך בתחום זה.