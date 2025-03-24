כיכר השבת
הרב יצחק מועלם, תלמידו המובהק של הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, מונה בשנת 2025 לתפקיד הרב הספרדי של העיר ביתר עילית ומשמש כמורה הוראה בכיר

הרב יצחק מועלם הוא תלמיד חכם ומורה הוראה בכיר בעולם התורני. הוא מתגורר בביתר עילית, נשוי ואב למשפחה ברוכת ילדים. הרב מועלם נודע כתלמידו המובהק של ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א.

בחודש פברואר 2025 מונה הרב מועלם לתפקיד הרב הספרדי של העיר ביתר עילית, תפקיד בו הוא משמש כפוסק הלכה ומנהיג רוחני לקהילה הספרדית בעיר. מינויו התקבל בברכה על ידי גדולי התורה והציבור החרדי.

הרב מועלם ידוע בבקיאותו הרבה בש"ס ובפוסקים, ובמיוחד בתחום ההלכה למעשה. במשך שנים רבות הוא משמש כמורה הוראה ומשיב לשאלות הלכתיות מורכבות, תוך שהוא מקפיד על פסיקה מדויקת ומבוססת.

בתפקידו כרב העיר, פועל הרב מועלם לחיזוק החיים הרוחניים בביתר עילית, להקמת מוסדות תורה וחסד, ולהעמדת מערכת כשרות מהודרת. הוא מקפיד על קשר ישיר עם בני קהילתו ומשמש כתובת לכל ענייני הלכה והשקפה.

