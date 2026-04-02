רוני פישמן היא תזונאית קלינית ופיזיולוגית של המאמץ, המתמחה בתזונת ספורט (בדגש על ספורט סיבולת) ובשינוי הרכב הגוף. היא בעלת חברת תזונה המלווה ספורטאים ואנשים השואפים לאורח חיים בריא, ופיתחה את שיטת LifeFuel.

הדות אישית עם אנורקסיה

סיפורה המקצועי של רוני שזור בסיפורה האישי, שכן היא התמודדה בעברה עם הפרעת אכילה (אנורקסיה).

המשבר האישי: בשיא הפרעת האכילה, משקלה של רוני הגיע ל-47 ק"ג. ההתמודדות עם המחלה והיציאה ממנה היוו גורם משמעותי בעיצוב תפיסת עולמה המקצועית.

מהחלמה לשליחות: הניסיון האישי שלה עם הפרעות אכילה ו"מעגל הדיאטות" הניע אותה לעסוק בתזונה קלינית מתוך רצון לסייע לאחרים להשיג תוצאות בדרך בריאה ומאוזנת, ללא הרעבה עצמית או פגיעה פיזיולוגית.

גישה מקצועית: כיום היא משתמשת בניסיונה כדי להעביר הרצאות וסדנאות על הדרך לצאת ממעגלי הדיאטות הקיצוניים ולנהל אורח חיים ספורטיבי ומזין.

קריירה ופעילות מקצועית

מומחיות: פיזיולוגית ותזונאית קלינית המתמקדת בספורט אירובי (ריצה, טריאתלון וכדומה).

פעילות עסקית: מנהלת את מועדון FORTE ומציעה קורסים דיגיטליים ותוכניות ליווי (כמו קורס LiFuel) להורדה במשקל ושיפור ביצועים.

נוכחות במדיה: מארחת ומתארחת בפודקאסטים ומרצה בפני קהלים רחבים על שיטתה המקצועית.