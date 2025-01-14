ממשלת לבנון קיבלה החלטה להשיב את דרישת אשרת הכניסה עבור אזרחי איראן המבקשים להיכנס למדינה. המהלך מסמן שינוי במדיניות הכניסה של לבנון כלפי טהראן, ומתבצע במקביל להנחיות חדשות של הדרג המדיני בביירות הנוגעות לנוכחות האיראנית בשטח המדינה (חדשות)
נשיא לבנון החדש ג'וזף עאון החליט למנות את השופט נוואף סלאם לראש הממשלה - כך דווח בלבנון | ארגון הטרור חיזבאללה זעם על הבחירה ופרסם הצהרה לתקשורת בה הביע מחאה על ההחלטה, שמהווה מכה פוליטית מבית למפלגה שהביאה את ההרס הגדול ביותר בתולדות לבנון ושלטה עד כה במדינה (חדשות, מדיני)