בבורו פארק נחגגה השבוע שמחת בר המצווה לנין זקן אדמו"ריה, האדמו"ר ממונקאטש, חתן המצוות נכד לבנו הגה"צ רבי ירוחם פישל רבינוביץ, ראש ישיבת מונקאטש, בן לחתנו הרב יעקב רובין, בן הגה"צ אבד"ק אילינוב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות את הפלפל כנהוג, כשהחסידים מאזינים בשקיקה | לאחר השמחה, עברו כלל המשתתפים לקבל שיירי כוס של ברכה מהאדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר ממונקאטש הופיע לביקור הוד בהיכל ישיבת 'יודעי בינה' של החסידות במונסי | האדמו"ר התקבל במעמד מרגש על ידי התלמידים והציבור | במהלך הביקור נשא הרבי דברות קודש, דברי חיזוק ואמונה לפני הבחורים (חסידים)