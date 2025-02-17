שמחת התורה בהיכל הישיבה | תלמידי המכינה בישיבת 'דרכי חיים' צאנז, ציינו ברוב פאר והדר את סיום סדר מועד | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה, המקובל הצדיק רבי אברהם אביש ציינוירט, הגה"צ רבי ישראל ברזובסקי, רבם של חסידי סלונים בביתר, שנצפה בהמשך מפזז שעה ארוכה עם הבחורים לכבודה של תורה, והאדמו"ר מלוצק שאף נשא אמרות קודש לפני ציבור המשתתפים | הצלם שמואל דריי מגיש גלריה (עולם הישיבות)
בשמחה ובטוב לבב ערך הגה"צ המשפיע המקובל רבי אברהם אביש ציינווירט את שולחנו לרגל חמשה עשר בשבט | האוהדים הודו את ה' על רוב חסדיו, לאחר שלפני תקופה קצרה אושפז הגה"צ בבית החולים במצב קשה ורבים העתירו עבורו, וב"ה בחסדי שמים חזר לאיתנו כמקדם ומנהל עדתו ביד רמה (חסידים)