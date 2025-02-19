לאחר ביקור ממושך של האדמו"ר מבאסטאן בארה"ק, נפרדו החסידים מהרבי ברינה וגילה בסיום שמחת שבע הברכות לנכדתו, בת לחתנו הרה"ג ר' מרדכי ברזובסקי, בן האדמו"ר מסלונים. לאחר ריקודי השמחה, עברו החסידים בסך לברכת 'צאתכם לשלום' לקראת המראתו של הרבי חזרה למעונו בארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מבוסטון השוהה בשבועות אלו בארץ, ערך את שולחנו הטהור לכבוד ט"ו בשבט בקרב חסידיו ומעריציו | בטיש השתתף גם חתנו של הרבי, הרה"צ רבי מרדכי ברזובסקי, בנו הצעיר של האדמו"ר מסלונים, שישב לימינו | אחר הטיש עברו הקהל לברכת שלום ולקבלת פרי לברכה (חסידים)