במוצאי שב"ק האחרון ערך האדמו"ר מנדבורנה את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זי"ע, במלאות 48 שנים להסתלקותו | מי שכובד להיות נואם הכבוד, היה הרה"ג ר' אליעזר ליבר שנייבאלג, רבה של שכונת עדזשוואר שבלונדון, ששהה בחצה"ק נדבורנה בשב"ק לרגל שבת ש"ב לנכדו (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה, ועל צבאם אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור בכירים נטלו חלק בשמחת הפארשפיל ומעמד 'צאתכם לשלום', לקראת נישואי בנו של האדמו"ר מזוטשקא ירושלים אשר תיחגג השבוע בלונדון | התרגשות בקהילות החרדיות בלונדון לקראת ביקורו של האדמו"ר בעיר (חסידים)