לכבוד פורים כינסנו ב'אולפני כיכר' את אריה יואלי, מני לוי, ארי צייטלין ויוסף חיים מימון ונתנו להם לשפוך את כל מה שיש להם על רשימת נושאים | בתוכנית הזו מותר לצחוק על הכל והתוצאה היא הומור בלתי נשלט | צפו בתוכנית 'הפנאצ'מרים' בהגשתו של משה מנס (פורים)
תחפושות, חיקויים ויין בשפע | מה באמת קרה במשתה של פורים? • חשבתם שפורים זה רק משלוחי מנות? זה מה שקרה במשתה המרכזי שלנו • יין, צחוקים וסודות שנחשפו בטעות - צפו במשתה המרכזי • כשאחשוורוש פוגש את הראפרים – התחפושות היצירתיות שגנבו את ההצגה • זה לא משנה איזו כותרת ניתן פה - אתם לא באמת רוצים לפספס את משתה הפורים המרכזי של 'כיכר', תשמחו עלינו... | צפו עם כל המשפחה (פורים)