תמיר גל

זמר ויוצר ישראלי מוכר, מהקולות הבולטים במוזיקה הישראלית העכשווית, שהתפרסם בזכות שיריו המקוריים והופעותיו המרגשות ברחבי הארץ

תמיר גל הוא זמר, יוצר ומוזיקאי ישראלי מוכר

הופעותיו החיות של תמיר גל ידועות באיכותן ובאנרגיה הייחודית שהוא מביא לבמה. הוא מופיע באופן קבוע באולמות ופסטיבלים ברחבי הארץ, ומושך קהל נאמן שמתחבר למסרים ולמוזיקה שלו.

בשנים האחרונות הרחיב גל את פעילותו המוזיקלית גם לתחום ההפקה המוזיקלית, ושיתף פעולה עם אמנים מובילים בתעשיית המוזיקה הישראלית. יצירתו ממשיכה להתפתח ולהתחדש, תוך שמירה על הסגנון הייחודי שמזוהה עמו.

