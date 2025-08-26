הרב יוני לביא

הרב יונתן (יוני) אליעזר לביא (נולד ב-18 במאי 1979) הוא רב, מחנך ומרצה מוביל בתחום החינוך והמשפחה. מתגורר בירושלים, מראשי ארגון קהלים, מגיש תוכנית שבועית ברדיו 'כאן מורשת' ומחבר סדרת הספרים המצליחה "היי הרב".

הרב לביא למד בישיבת מרכז הרב והוסמך לרבנות. הוא בעל תואר ראשון בהוראה ותואר שני במדע, הלכה וחינוך. במהלך שירותו הצבאי שירת במדור עתי"ד ברבנות הצבאית, שם עסק ביצירת תכנים יהודיים-ערכיים לחיילי צה"ל.

בשנת 2000 היה ממייסדי מוקד "חברים מקשיבים", אותו ניהל במשך 18 שנים. במסגרת פעילותו החינוכית, הרב לביא מרצה בפני תלמידים, מורים והורים, בעיקר מהמגזר הדתי, בנושאי התמודדויות של נוער, השפעות המדיה והאינטרנט, זוגיות ואמונה.

הרב לביא הוא דמות מוכרת בתקשורת הדתית והכללית, כותב באופן קבוע בעלוני השבת "גילוי דעת" ו"שלום לעם", ובעיתון הילדים "אותיות וילדים". הוא עורך את האתר "מילה טובה" המציע תכנים חינוכיים מגוונים, ומנחה סדנאות ושבתות לרווקים ורווקות.