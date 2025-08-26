כיכר השבת

הרב יוני לביא

רב, מחנך ומרצה מוביל בתחום החינוך והמשפחה, מראשי ארגון קהלים, מגיש תוכנית ברדיו 'כאן מורשת' ומחבר סדרת ספרי "היי הרב"

הרב יונתן (יוני) אליעזר לביא (נולד ב-18 במאי 1979) הוא רב, מחנך ומרצה מוביל בתחום החינוך והמשפחה. מתגורר בירושלים, מראשי ארגון קהלים, מגיש תוכנית שבועית ברדיו 'כאן מורשת' ומחבר סדרת הספרים המצליחה "היי הרב".

הרב לביא למד בישיבת מרכז הרב והוסמך לרבנות. הוא בעל תואר ראשון בהוראה ותואר שני במדע, הלכה וחינוך. במהלך שירותו הצבאי שירת במדור עתי"ד ברבנות הצבאית, שם עסק ביצירת תכנים יהודיים-ערכיים לחיילי צה"ל.

בשנת 2000 היה ממייסדי מוקד "חברים מקשיבים", אותו ניהל במשך 18 שנים. במסגרת פעילותו החינוכית, הרב לביא מרצה בפני תלמידים, מורים והורים, בעיקר מהמגזר הדתי, בנושאי התמודדויות של נוער, השפעות המדיה והאינטרנט, זוגיות ואמונה.

הרב לביא הוא דמות מוכרת בתקשורת הדתית והכללית, כותב באופן קבוע בעלוני השבת "גילוי דעת" ו"שלום לעם", ובעיתון הילדים "אותיות וילדים". הוא עורך את האתר "מילה טובה" המציע תכנים חינוכיים מגוונים, ומנחה סדנאות ושבתות לרווקים ורווקות.

עוד כתבות על יוני לביא:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר