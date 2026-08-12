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"יודע שאני בדרך הנכונה" | הדוגמן הבינלאומי שנטש קריירה והפך לבחור ישיבה

הדוגמן והשחקן ינון אהרונוב בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו
הדוגמן והשחקן ינון אהרונוב בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו
השם אחד

הוא חי את החלום שכל צעיר חילוני רודף אחריו, צעד על מסלולים באיטליה והצטלם לקמפיינים נוצצים בגיאורגיה - אבל דווקא בשיא ההצלחה, הדוגמן והשחקן ינון אהרונוב הרגיש ריקנות עצומה | בריאיון גלוי ומרתק ליוסי עבדו בתוכנית "השם אחד", הוא מספר על הרגע שבו התפטר בהודעת טקסט ששלח למפיק בחו"ל, חושף למה עזב זוגיות בדרך לחופה לטובת סטנדר בישיבת 'אור החיים', ומסביר למה הוא עדיין הולך עם ציצית על גופייה • צפו (השם אחד)

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