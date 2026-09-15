מילד שעבד מגיל 6 והצית אוטובוסים בשורות 'הפנתרים השחורים', דרך המאבק על כשרות בחיל הים והנדר שהוביל אותו לתפילין, ועד לקשר הקרוב עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | עו"ד ד"ר ניסן שריפי מספר ליוסי עבדו בתוכנית "השם אחד" כיצד הוברח לישראל ספר תורה בן כ-400 שנה מבגדד, הברכה שהאריכה את חיי אמו בעשר שנים, שתי הסטירות שקיבל ממרן צ"ל, והמאבקים למען התורה בבתי המשפט ובתקשורת • צפו בריאיון המלא (השם אחד)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 20:30