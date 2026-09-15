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כולם יקראו לך כבודו - אבל "תצלה באש הגיהנום" • עורך הדין שסירב להיות שופט עליון בפקודת מרן

עו"ד ד"ר ניסן שריפי בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו
עו"ד ד"ר ניסן שריפי בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו
השם אחד

מילד שעבד מגיל 6 והצית אוטובוסים בשורות 'הפנתרים השחורים', דרך המאבק על כשרות בחיל הים והנדר שהוביל אותו לתפילין, ועד לקשר הקרוב עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | עו"ד ד"ר ניסן שריפי מספר ליוסי עבדו בתוכנית "השם אחד" כיצד הוברח לישראל ספר תורה בן כ-400 שנה מבגדד, הברכה שהאריכה את חיי אמו בעשר שנים, שתי הסטירות שקיבל ממרן צ"ל, והמאבקים למען התורה בבתי המשפט ובתקשורת • צפו בריאיון המלא (השם אחד)

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