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הסוכנות לאנרגיה אטומית מאשרת: היה כור גרעיני בסוריה | המהלך להדחת גפני ומקלב

הסוכנות לאנרגיה אטומית מאשרת: היה כור גרעיני בסוריה | המהלך להדחת גפני ומקלב
הסוכנות לאנרגיה אטומית מאשרת: היה כור גרעיני בסוריה | המהלך להדחת גפני ומקלב
היום בכיכר

סמוטריץ' קורא לוינטר " אל תיקח סיכונים" ותוקף את בן גביר | כך התנהל המהלך להדיח את גפני ומקלב | "לא תלוים ברוה"מ כזה או אחר": הגר"ד לנדו במסר לנתניהו | לראשונה מתחילת המלחמה - טראמפ במסר לעם האירני | חייל צה"ל לשעבר מואשם שניסה להתגייס לדעא"ש | מירוץ חימוש בחלל בין סין לארה"ב | סבא"א מפרסמת דוחות לגבי איראן וסוריה | תחזית מזג האוויר | השתלטות על בית הכלא באקוודור (היום בכיכר)

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