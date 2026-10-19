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כיכר השבת
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בחור ישיבה עריק הובא אזוק לבית החולים | בני גנץ פורש • צפו

בחור ישיבה עריק הובא אזוק לבית החולים | בני גנץ פורש • צפו
בחור ישיבה עריק הובא אזוק לבית החולים | בני גנץ פורש • צפו
היום בכיכר

איומים מטהרן על יעדים אסטרטגיים ואירופה במקביל לאזהרת נתניהו מבסיס חיל האוויר | טרור אבנים בבנימין: תיעוד רכבה של פלר חסן-נחום הותקף | נתניהו מגיב לתמיכת טראמפ: לא ידעתי ולא ביקשתי | לילות של הרס וביזה בצרפת ובאיטליה: מאות עצורים | שוב דליפת חומרים מסוכנים באינטל קריית גת ימים לאחר האסון הקטלני | זעם במגזר החרדי: בחור ישיבה עריק הובא אזוק בידיו וברגליו לבית החולים | תוכנית המגירה של רשות המסים: ביטול שטר המאתיים שקלים שוב על השולחן | והתיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית: נהיגה פרועה ומסוכנת | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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כיכר השבת
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