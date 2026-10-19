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בחור ישיבה עריק הובא אזוק לבית החולים | בני גנץ פורש • צפו

איומים מטהרן על יעדים אסטרטגיים ואירופה במקביל לאזהרת נתניהו מבסיס חיל האוויר | טרור אבנים בבנימין: תיעוד רכבה של פלר חסן-נחום הותקף | נתניהו מגיב לתמיכת טראמפ: לא ידעתי ולא ביקשתי | לילות של הרס וביזה בצרפת ובאיטליה: מאות עצורים | שוב דליפת חומרים מסוכנים באינטל קריית גת ימים לאחר האסון הקטלני | זעם במגזר החרדי: בחור ישיבה עריק הובא אזוק בידיו וברגליו לבית החולים | תוכנית המגירה של רשות המסים: ביטול שטר המאתיים שקלים שוב על השולחן | והתיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית: נהיגה פרועה ומסוכנת | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

מתיחות שיא מול איראן: בטהרן מאיימים בנשק חדש ובירי טילים לעבר אירופה, במקביל למסר מאיים של מבסיס חיל האוויר שלפיו אויבינו יספגו מכות קשות מבעבר. בריאיון שהעניק היום התייחס נתניהו גם לגיבוי שקיבל מ והבהיר כי לא ידע עליו ולא ביקש אותו.

בבנימין, פלסטינים תקפו באבנים את רכבה של פלר חסן-נחום, מועמדת מפלגת "עמך ישראל", שנפצעה קל בידה.

באירופה נמשכים לילות ההרס והביזה: נשיא צרפת מקרון דחה את התפטרות שר הפנים בעקבות המהומות בפריז, ובאיטליה ראש הממשלה מלוני מכנסת דיון חירום לאחר שמאות צעירים השחיתו חנויות במילאנו.

בארץ, דליפת חומרים מסוכנים זוהתה הבוקר באינטל קריית גת במהלך פינוי מכלים מזירת האסון הקטלני, ללא נפגעים. במקביל, סערה בעולם הישיבות בעקבות תיעוד מחדר המיון בהלל יפה, שבו נראה בחור ישיבה עריק מובא כבול בידיו וברגליו.

בכלכלה, מנהל רשות המסים הודיע כי ביטול שטר המאתיים שקלים שוב נבחן כדי להילחם בהון השחור ולמנוע גזירות קשות בתקציב.

ולסיום – התיעוד הקיצוני: נהיגה פרועה ומסוכנת בנגב, שוב ללא משילות.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
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