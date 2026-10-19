בחור ישיבה עריק הובא אזוק לבית החולים | בני גנץ פורש • צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
מתיחות שיא מול איראן: בטהרן מאיימים בנשק חדש ובירי טילים לעבר אירופה, במקביל למסר מאיים של ראש הממשלה נתניהו מבסיס חיל האוויר שלפיו אויבינו יספגו מכות קשות מבעבר. בריאיון שהעניק היום התייחס נתניהו גם לגיבוי שקיבל מדונלד טראמפ והבהיר כי לא ידע עליו ולא ביקש אותו.
בבנימין, פלסטינים תקפו באבנים את רכבה של פלר חסן-נחום, מועמדת מפלגת "עמך ישראל", שנפצעה קל בידה.
באירופה נמשכים לילות ההרס והביזה: נשיא צרפת מקרון דחה את התפטרות שר הפנים בעקבות המהומות בפריז, ובאיטליה ראש הממשלה מלוני מכנסת דיון חירום לאחר שמאות צעירים השחיתו חנויות במילאנו.
בארץ, דליפת חומרים מסוכנים זוהתה הבוקר באינטל קריית גת במהלך פינוי מכלים מזירת האסון הקטלני, ללא נפגעים. במקביל, סערה בעולם הישיבות בעקבות תיעוד מחדר המיון בהלל יפה, שבו נראה בחור ישיבה עריק מובא כבול בידיו וברגליו.
בכלכלה, מנהל רשות המסים הודיע כי ביטול שטר המאתיים שקלים שוב נבחן כדי להילחם בהון השחור ולמנוע גזירות קשות בתקציב.
ולסיום – התיעוד הקיצוני: נהיגה פרועה ומסוכנת בנגב, שוב ללא משילות.