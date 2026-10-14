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כיכר השבת
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רונן בר תובע את נתניהו במיליונים | הרכבת נכנסה ברכב, הנהג נמלט 

רונן בר תובע את נתניהו במיליונים | הרכבת נכנסה ברכב, הנהג נמלט 
רונן בר תובע את נתניהו במיליונים | הרכבת נכנסה ברכב, הנהג נמלט 
היום בכיכר

אירוע חמור באינטל: שלושה עובדים נפצעו קשה בפיצוץ גז | ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את נתניהו | הוסר האיפול: הנשיא הרצוג נחת לביקור באזרבייג'ן | סערת פרישות בימין: ללי דרעי חושפת מסכת הטרדות | אולטימטום מתוך השטח: שר הביטחון מאיים בסיפוח שטחים בלבנון | רכש חירום ביטחוני: הממשלה אישרה מיליארדים למסוקי אפאצ'י | נס גדול בלב תל אביב: בניין בשיפוץ קרס בנחלת בנימין | והתיעוד הקיצוני אחרי התחזית: הרכב נדחף למסילת הרכבת | (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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כיכר השבת
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