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הילדה שקנתה עיט במיליון וחצי דולר; ובדרום: נערכים לתרחיש שבעה באוקטובר

הילדה שקנתה עיט במיליון וחצי דולר; ובדרום: נערכים לתרחיש שבעה באוקטובר • צפו
הילדה שקנתה עיט במיליון וחצי דולר; ובדרום: נערכים לתרחיש שבעה באוקטובר • צפו
היום בכיכר

פיגוע דקירה בשומרון: בן 20 נפצע, המחבל חוסל | תרגיל "רוח דרומית": נערכים למתווה שבעה באוקטובר בדרום | טלטלה בבעלזא: ישראל אייכלר יוחלף באליקים שטארק | שריון חרדי ב"עוצמה יהודית": יוסי גולדברגר במקום התשיעי | ניצחון הימין הקיצוני בגרמניה מעורר חרדה בקהילה היהודית | אסון במיאמי: מטוס מטען התרסק, חמישה נהרגו | אמבה בכינרת: משרד הבריאות מזהיר, אין איסור רחצה | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)

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