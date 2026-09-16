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עקצה מיליונים מהביטוח הלאומי | שיחק עם רימון שהתפוצץ לו ביד

עקצה מיליונים מהביטוח הלאומי | שיחק עם רימון שהתפוצץ לו ביד
עקצה מיליונים מהביטוח הלאומי | שיחק עם רימון שהתפוצץ לו ביד
היום בכיכר

בג"ץ מכשיר את ביטול אזכרת מרן זצ"ל; בש"ס וביהדות התורה זועמים • סערה פוליטית: האם איזנקוט הבטיח לצרף את רע"מ לממשלה? • עוקץ המיליונים בביטוח הלאומי על גבם של ילדים חולים • דיווח: החות'ים התחייבו לארה"ב לא לתקוף ספינות ישראליות • שעות של חרדה בביתר עילית: שריפה רב-זירתית איימה על אזור התעשייה • פגישת בנט וליברמן: מי ירוץ בראש? • והתיעוד הקיצוני מתימן - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

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