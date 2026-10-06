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כיכר השבת
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קשה לצפייה: העבריין הבכיר נפצע קשה ממטען | היועמ"שית: לחדש  מעצרי עריקים • צפו

קשה לצפייה: העבריין הבכיר נפצע קשה ממטען | היועמ"שית: לחדש  מעצרי עריקים • צפו
קשה לצפייה: העבריין הבכיר נפצע קשה ממטען | היועמ"שית: לחדש  מעצרי עריקים • צפו
היום בכיכר

הבחור שניצל ממעצר משחזר: "לא הייתי לבד לרגע" | היועמ"שית דורשת: לחדש בדחיפות מעצרי עריקים חרדים | המהומות בצרפת מחריפות: ידו של תלמיד נקטעה מרימון הלם | בהתראה קצרה: ישיבת הממשלה הועברה למתחם תת-קרקעי | צה"ל השמיד מנהרה של קילומטר וחצי בצפון הרצועה | ניסיון חיסול בי-ם: איציק בר מוחא ובנו נפצעו קשה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – חתונה עם ירי פרוע | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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כיכר השבת
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