הבחור שניצל ממעצר משחזר: "לא הייתי לבד לרגע" | היועמ"שית דורשת: לחדש בדחיפות מעצרי עריקים חרדים | המהומות בצרפת מחריפות: ידו של תלמיד נקטעה מרימון הלם | בהתראה קצרה: ישיבת הממשלה הועברה למתחם תת-קרקעי | צה"ל השמיד מנהרה של קילומטר וחצי בצפון הרצועה | ניסיון חיסול בי-ם: איציק בר מוחא ובנו נפצעו קשה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – חתונה עם ירי פרוע | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:12