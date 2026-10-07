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כיכר השבת
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מתנדבי זק"א בעדויות מצמררות | שוטרים צרפתים בפעולה • צפו

מתנדבי זק"א בעדויות מצמררות | שוטרים צרפתים בפעולה • צפו
מתנדבי זק"א בעדויות מצמררות | שוטרים צרפתים בפעולה • צפו
היום בכיכר

שלוש שנים לטבח: מתנדבי זק"א בעדויות מצמררות באולפן כיכר | מחדל בכנסת: מאות מחבלי 7 באוקטובר טרם נחקרו | 7 שנות מאסר לבוזז ציוד הנובה של מתן ליאור ז"ל | הותר לפרסום: פרופ' שחר נבו מבר אילן נאשם בתכנון טרור המוני | סוער במודיעין עילית: אברכים התפללו שחרית בלשכת גוטרמן | איפה השוטרים בצרפת? תיעוד מיוחד מלב המהומות | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – השתוללות פרועה בכבישים | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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כיכר השבת
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