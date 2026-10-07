מתנדבי זק"א בעדויות מצמררות | שוטרים צרפתים בפעולה • צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

שלוש שנים למחדל: מתנדבי זק"א שפינו נרצחים תחת אש שוברים שתיקה באולפן "כיכר השבת" בריאיון בלתי נתפס שאתם חייבים לראות.

במקביל, זעם בוועדת החוקה: כיצד ייתכן שמאות מחבלים שנתפסו בעוטף עדיין לא נחקרו על מעורבותם בטבח?

העונש על השפל המוסרי: בית המשפט גזר שבע שנות מאסר על האיש שהתחזה ובזז את ציוד הנובה של מתן ליאור ז"ל בעיצומה של התופת.

וגם: הותר לפרסום שמו של הפרופסור למתמטיקה מבר אילן שנאשם בתכנון פיגועי ענק, המחאה החריגה שהפכה את לשכת ראש עיריית מודיעין עילית למניין שחרית, והתיעוד שמראה איפה בדיוק הייתה המשטרה הצרפתית במהומות הענק.

ולסיום – התיעוד הקיצוני היומי: נהיגה מופקרת והשתוללות חסרת מעצורים בלב כבישי הארץ.

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