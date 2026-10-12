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כיכר השבת
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אסון בטיול הישיבה התיכונית - וכך  עולם התורה פתח את זמן חורף | צפו

אסון בטיול הישיבה התיכונית - וכך  עולם התורה פתח את זמן חורף | צפו
אסון בטיול הישיבה התיכונית - וכך  עולם התורה פתח את זמן חורף | צפו
היום בכיכר

אסון בטיול: הרוג וכעשרים פצועים מפיצוץ נפל ברכס רמים | בצל הגזירות: עולם התורה פתח זמן חורף של שישה חודשים | מאות מצלמות בישראל נפרצו בידי איראן | פשיטה בכפר סבא: ראש העיר נעצר עם מזומנים ושעוני יוקרה | היועמ"שית החליטה: ח"כ קרויזר ייחקר באזהרה על תקיפת שוטר | מהומות בכותל בראש חודש | אלף ילדי ברסלב הפגינו מול כלא עשר | והתיעוד הקיצוני: כשהראש לא עובד – כל הגוף סובל | (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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כיכר השבת
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