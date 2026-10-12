"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

בפתח המהדורה, אסון קשה וכואב בגליל העליון: הרוג וכעשרים פצועים – בהם תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית אורט מעלות, חלקם במצב אנוש וקשה – כתוצאה מפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי ברכס רמים. כוחות הצלה גדולים, צה"ל ומסוקי מד"א הוזעקו לזירה לחילוץ ולטיפול בנפגעים, וראש הממשלה מקיים הערכות מצב שוטפות.

עולם התורה עונה לגזירות: למרות חרב המעצרים והסנקציות המרחפת מעל עולם הישיבות וברקע סערת הבחירות הקרבות, עשרות אלפי בחורים ואברכים גדשו הבוקר את בתי המדרש לפתיחת זמן חורף היסטורי ויוצא דופן – שיימשך שישה חודשים תמימים בשל השנה המעוברת.

בחזית הביטחונית והסייבר: תחקיר דרמטי של הוול סטריט ג'ורנל חושף כי יותר מ-250 מצלמות אבטחה רגישות ברחבי ישראל נפרצו, ככל הנראה במסגרת מבצע ריגול איראני לאיסוף מודיעין על בסיסים וצירי תנועה – החל ממצלמת רחוב סמוך למכון ויצמן ועד לול תרנגולות בצפון.

פשיטת הענק של להב 433 בכפר סבא, שבמהלכה נעצרו ראש העיר רפי סער ורעייתו בחשד להטיית מכרזים, כשבביתו נתפסו ערימות מזומנים ותכשיטי יוקרה; החלטת היועמ"שית לחקור באזהרה את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית בחשד לתקיפת שוטר, לצד מתקפה חריפה מצדו על "מסע ציד פוליטי"; המהומה הקולנית ברחבת הכותל המערבי בראש חודש חשוון בעקבות כניסת גבר מחופש לאישה לעזרת הנשים; והסערה שהציתו כאלף תלמידי תלמודי תורה מברסלב שהתייצבו לתפילה המונית מול שערי כלא עשר למען עריקי הגיוס.

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