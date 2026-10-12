מפגן כוח: אלף ילדים מברסלב בעצרת מול כלא 10

צעד חריג וחסר תקדים במאבק נגד גל מעצרי בני הישיבות: כאלף תלמידי תלמודי תורה של חסידות ברסלב מכל רחבי הארץ הגיעו היום (שני) בעשרות אוטובוסים מאורגנים לעצרת תפילה ומחאה המונית מול כלא 10 בבית ליד, במטרה לזעוק על מעצרם המתמשך של אברכים ובחורי ישיבות.

האירוע הדרמטי התארגן בברכתו ובמנהיגותו של זקן רבני ברסלב, הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר, בעקבות מעצרם של חסידים רבים שעוכבו ונכלאו בדרכם לציון רבי נחמן מברסלב באומן לקראת ראש השנה או עם שובם ארצה. התלמידים, שהגיעו מירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר עילית, מודיעין עילית, צפת ותל אביב, נשאו פרקי תהילים וזעקו לשחרורם המהיר של העצורים. מנהל תלמוד תורה ברסלב ברכפלד הבהיר בשיחה מיוחדת: "באנו לכאן לתת צעקה ומחאה בצורה מאורגנת, עם תינוקות של בית רבן שהבל פיהם מקיים את העולם, נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל".

ילדי ברסלב במחאה בכלא 10 - צילום: שקיפות 10 10 0:00 / 0:23 ילדי ברסלב במחאה בכלא 10 ( צילום: שקיפות )

האירוע מתרחש על רקע גל מעצרים נרחב של בני ישיבות בשבועות האחרונים. בתחילת החודש נרשם ניסיון מעצר של בן ישיבה בתחנת דלק בתל אביב, שהסתיים בחילוץ על ידי מאות בחורים שהגיעו למקום, חסמו את דרך נמיר ופצחו בריקודים על הכביש. באותה תקופה דיווחו ארגוני הסיוע על עשרות בחורים ששהו בהושענא רבה ובשמחת תורה בכלא 10.

בימים האחרונים נמשכו ניסיונות המעצרים ברחבי הארץ. בתחילת השבוע הגיעו כוחות המשטרה הצבאית לדימונה ולבת ים בניסיון לעצור תלמידי ישיבות, אך בכל המקרים יצאו הכוחות בידיים ריקות לאחר שעשרות מפגינים הוזעקו למקום באמצעות מערכת 'צבע שחור'. במקומות התפתחו עימותים, ולאחר שעות נאלצו הכוחות לעזוב.

ילדי ברסלב במחאה בכלא 10 - צילום: שקיפות 10 10 0:00 / 0:32 ילדי ברסלב במחאה בכלא 10 ( צילום: שקיפות )

סערה פוליטית ותגובת משרד החינוך

הגעת המוני התלמידים למתחם הכליאה הצבאי עוררה תגובות נזעקות במערכת הפוליטית. מנכ״ל תנועת "ישראל חופשית", אורי קידר, תקף בחריפות וטען כי "האירוע מוכיח שאין דבר דחוף יותר מסגירה מוחלטת של החינוך החרדי והעברת התקציבים לחינוך ממלכתי בלבד". חבר הכנסת משה טור-פז ('יש עתיד') קרא לשר החינוך יואב קיש לפעול מידית לציות לחוק.

במשרד החינוך מיהרו לפרסם הודעה תקיפה והבהירו כי שימוש בתלמידים לצורך השתתפות בהפגנות במסגרת לימודית הוא פגום ופסול: "הועברה הנחיה למחוז החרדי לפעול בנושא במלוא החומרה. הטענות נבדקות מול גורמי הפיקוח, וככל שיתברר שהייתה חריגה מהנהלים – הנושא יטופל בהתאם".

הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, שבברכתו התקיים האירוע, הוא זקן רבני ברסלב ומוביל רוחני מרכזי בקהילה. לפני כשבוע התקיים בראשותו מעמד הקפות שניות מרומם בירושלים, בו השתתפו אלפי חסידים ובלטו שועי ארץ ונגידים שהגיעו מעבר לים. במהלך ההקפות כובד הרב ליפא פרידמן, 'איש השלום' מסאטמר, בהחזקת ספר התורה.

ילדי ברסלב במחאה בכלא 10 - צילום: שקיפות 10 10 0:00 / 0:17 ילדי ברסלב במחאה בכלא 10 ( צילום: שקיפות )

עצרת היום מצטרפת לשורה של אירועי מחאה שהתקיימו בשבועות האחרונים נגד מעצרי בני הישיבות. בסוף חודש שעבר התקיימה שמחת בית השואבה מחוץ לכלא 10, במהלכה הציתו מפגינים שריפה בכניסה לבסיס. המתח סביב נושא הגיוס והמעצרים ממשיך להסעיר את הציבור החרדי ואת הזירה הפוליטית.