"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

דרמה בבית המשפט המחוזי: שבע שנים לאחר שהחליט להעמיד את ראש הממשלה לדין, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט עלה על דוכן העדים דווקא כעד מטעם ההגנה. בחקירתו הודה כי המשטרה ביצעה האזנות סתר בלתי חוקיות בתיקי האלפים, וחשף מדוע נבלמה בדיקת מח"ש בזמן אמת.

בזירה הבינלאומית: הסלמה חמורה במפרץ בעקבות פגיעת טיל חות'י בנמל התעופה בריאד שגבתה חיי אדם, פצעה מאות והשביתה את הטיסות, כאשר הנשיא טראמפ מאותת על מעורבות צבאית אפשרית.

עוד במהדורה: העימות יוצא הדופן באגף הביטחוני בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין המחבל שתכנן לחסלו; המקרה המקומם בניו ג'רזי שבו פצוע גזען סירב לעזרה ממתנדב חרדי וגילה שכל השרשרת הרפואית סביבו מורכבת מחרדים; הכאוס והתורים הבלתי נגמרים בלשכת רשות האוכלוסין בבני ברק ערב הבחירות; והדרישה לחקור את המשטרה בעקבות הדלפת סרטונים ומידע רגיש של מלי וליאל יהלומי.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!