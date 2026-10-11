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בן גביר מתעמת עם המחבל | פצוע סירב לטיפול מחרדי • צפו

שבע שנים אחרי כתב האישום: מנדלבליט מעיד כעד הגנה | מתקפת טילים בריאד: הרוגים והשבתת שדה התעופה | בן גביר התעמת בכלא עם המחבל שניסה להתנקש בו | השנאה שעיכבה טיפול רפואי: פצוע בארה"ב סירב לעזרה שגילה שהצוות חרדי | זעם וכאוס במשרד הפנים בבני ברק | הרשות להגנת הפרטיות דורשת תשובות מהמשטרה בפרשת מלי וליאל יהלומי | והתיעוד הקיצוני: רגעי קריסת הגשר בנפאל | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

דרמה בבית המשפט המחוזי: שבע שנים לאחר שהחליט להעמיד את ראש הממשלה לדין, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט עלה על דוכן העדים דווקא כעד מטעם ההגנה. בחקירתו הודה כי ביצעה האזנות סתר בלתי חוקיות בתיקי האלפים, וחשף מדוע נבלמה בדיקת מח"ש בזמן אמת.

בזירה הבינלאומית: הסלמה חמורה במפרץ בעקבות פגיעת טיל חות'י בנמל התעופה בריאד שגבתה חיי אדם, פצעה מאות והשביתה את הטיסות, כאשר מאותת על מעורבות צבאית אפשרית.

עוד במהדורה: העימות יוצא הדופן באגף הביטחוני בין השר לביטחון לאומי לבין המחבל שתכנן לחסלו; המקרה המקומם בניו ג'רזי שבו פצוע גזען סירב לעזרה ממתנדב חרדי וגילה שכל השרשרת הרפואית סביבו מורכבת מחרדים; הכאוס והתורים הבלתי נגמרים בלשכת רשות האוכלוסין בבני ברק ערב הבחירות; והדרישה לחקור את המשטרה בעקבות הדלפת סרטונים ומידע רגיש של מלי וליאל יהלומי.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
בנימין נתניהוצה"למשטרהדונלד טראמפאיתמר בן גביראביחי מנדלבליטריאדיוסי סרגובסקיהיום בכיכרמלי וליאל יהלומי

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