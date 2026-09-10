 דלג לתוכן הראשי
כיכר השבת
הכלשידורי חיתוכניות

"לראשונה מאז חורבן הבית - זה מגניב להיות דתי": הסערה הרוחנית שסוחפת את הדור החדש

חיים באיז"י עם הרב אסף רצון
חיים באיז"י עם הרב אסף רצון| צילום: צילום: כיכר הסכתים
חיים באיז"י

אלפי צעירים מתכנסים למעמדי סליחות מוזיקליים ומציפים את הרשתות בגאווה יהודית | הדור הנוכחי הופך את שמירת המצוות לטרנד סוחף ומשנה את התפיסה הדתית | האם מדובר בהתעוררות רוחנית אמיתית או בגל חולף שאין בו עומק מחייב? | והאם השינוי הזה יעמיד במבחן את דרכי ההסברה והחינוך המסורתיות? | פרק נוסף של חיים באיזי בהגשת הרב אסף רצון, והפעם עם אלי גוטהלף • צפו/האזינו (חינוך ילדים)

למאמר המלא
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר