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"עורכים סרטונים של מרנן ורבנן": הדרמה בשידור, סערת המודעות והמפלגה החדשה

"עורכים סרטונים של מרנן ורבנן": הדרמה בשידור, סערת המודעות המזוייפות והמפלגה החדשה | צפו
"עורכים סרטונים של מרנן ורבנן": הדרמה בשידור, סערת המודעות המזוייפות והמפלגה החדשה | צפו
דבר ראשון

בפרק סוער של תוכנית "דבר ראשון", פתחו המגישים משה מנס ושוקי סלומון את כל הקלפים: החל מהפשקווילים הביזאריים שמחתימים רבנים שנפטרו, דרך עדות כואבת ואישית על מניפולציות של עסקנים בחצרות גדולי הדור ועד לעמדות מפתיעות על הייצוג של הציבור העובד | וגם הטיפול בפוסט-טראומה והבהלה מחולה האמבה בכנרת | צפו בתוכנית המרתקת (דבר ראשון)

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