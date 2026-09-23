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הפשקווילים שהופצו בערים חרדיות - "איראן זה כאן?" והאם "לדפוק בפטיש ב-2 בלילה זו מצווה?" | צפו

הפשקווילים שהופצו בערים חרדיות - "איראן זה כאן?" והאם "לדפוק בפטיש ב-2 בלילה זו מצווה?" | צפו
הפשקווילים שהופצו בערים חרדיות - "איראן זה כאן?" והאם "לדפוק בפטיש ב-2 בלילה זו מצווה?" | צפו
דבר ראשון

בתוכנית "דבר ראשון" התלהטו הרוחות בין משה מנס לשוקי סלומון סביב שלל נושאים | מדוע שוקי חושב שזה הגיוני לבנות סוכה בשעה שתיים בלילה | האם הסוכות הרסו את בני ברק? | הפשקווילים שחושבים שאיראן זה כאן | הרב נתנאל שרון מחשב מסלול מחדש על חודש תשרי | הרב אסף רצון בפנינה מדהימה מתוך הדף היומי | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון) 

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