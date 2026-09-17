גוש נתניהו מוביל ב-54 מנדטים • איזנקוט 22, הליכוד 18

פאנל 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן מסכם שבוע סוער עם החלטת בג"ץ שגנזה סופית את אירועי הזיכרון למרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצ"ל והסערה שפרצה בעקבותיה, המהפך הדרמטי בסקרים שמעניק לראשונה יתרון לגוש בראשות נתניהו על פני גוש 'השינוי' בראשות איזנקוט, ועד לחילופי המשמרות בהנהגת 'דגל' והסקר שחוזה תוצאה דרמטית לסיעת 'הציבור החרדי' | חברי הפאנל: אבי וידרמן, חנני ברייטקופף, אבי בלומנטל ואבי גרינצייג (אולפן כיכר)