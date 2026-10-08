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היועמ"שית החזירה את המעצרים וגיוס החרדים למרכז הבחירות - ומי ישלם את המחיר | אולפן ליל שישי

היועמ"שית החזירה את המעצרים וגיוס החרדים למרכז הבחירות - ומי ישלם את המחיר | אולפן ליל שישי
היועמ"שית החזירה את המעצרים וגיוס החרדים למרכז הבחירות - ומי ישלם את המחיר | אולפן ליל שישי
אולפן ליל שישי

פחות משלושה שבועות לבחירות, הוראת היועמ"שית לחידוש מעצרי תלמידי הישיבות וההפגנות הסוערות החזירו את הסוגיה החרדית למרכז סדר היום הפוליטי • האם דרמת המעצרים תפגע בגוש הימין בכלל ובמפלגות החרדיות בפרט, מה באמת אומרים הסקרים האחרונים והאם עופר וינטר בדרך אל מחוץ לכנסת? • חברי הפאנל  יוסי סרגובסקי, אבי וידרמן, אברהם קרויזר ואבי גרינצייג בדיון נרחב באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן (אולפן)

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