 דלג לתוכן הראשי
כיכר השבת
הכלשידורי חיתוכניות

השר בן גביר באולפן: "רוצים להדיח אותי בגלל הטיפול שלי בהפגנות – איך דרעי וגפני לא מתביישים?" 

השר איתמר בן גביר בריאיון | צפו
השר איתמר בן גביר בריאיון | צפו
הריאיונות

ברקע המתיחות הגוברת מול ראשי הסיעות החרדיות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתארח לריאיון סוער עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' ומשיב אש: "דרעי וגפני עושים עליי סיבוב פוליטי" |  בן גביר מציג עמדה נחרצת בסוגיית גיוס חרדים: "מי שלומד תורה – שילמד, השאר יתגייסו בחיבוק ולא בכפייה" | מסביר כי פונה רק למאוכזבי המפלגות החרדיות ומצהיר כי לא יצרף לרשימה שלו את הסיעות החרדיות החדשות: "לא מכניס אצבע בעין" • צפו (פוליטי)

1תגובות
למאמר המלא
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר