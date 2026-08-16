ברקע המתיחות הגוברת מול ראשי הסיעות החרדיות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתארח לריאיון סוער עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' ומשיב אש: "דרעי וגפני עושים עליי סיבוב פוליטי" | בן גביר מציג עמדה נחרצת בסוגיית גיוס חרדים: "מי שלומד תורה – שילמד, השאר יתגייסו בחיבוק ולא בכפייה" | מסביר כי פונה רק למאוכזבי המפלגות החרדיות ומצהיר כי לא יצרף לרשימה שלו את הסיעות החרדיות החדשות: "לא מכניס אצבע בעין" • צפו (פוליטי)

י ישי כהן כיכר השבת | 19:00