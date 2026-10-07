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"גופות שרופות, התעללות וחיבוק אחרון של אבא ובתו": יהודה אבידן בראיון מצמרר על הגיהינום ב'שורה'

"גופות שרופות, התעללות וחיבוק אחרון של אבא ובתו": יהודה אבידן בראיון מצמרר על הגיהינום ב'שורה'
"גופות שרופות, התעללות וחיבוק אחרון של אבא ובתו": יהודה אבידן בראיון מצמרר על הגיהינום ב'שורה'
הריאיונות

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן בראיון מטלטל באולפן "כיכר השבת" על מאחורי הקלעים של גיהינום שורה: נטילת הפיקוד בבוקר האסון, הלילות ללא שינה מול מאות גופות שרופות ומקרי התעללות איומים, האינסטינקט של אבא שהוביל לפתיחת הקבר ולגילוי האב ובתו המחובקים, והוועדה החשאית בראשות הראשל"צ הגר"י יוסף שהתירה עגונות מתחת לרדאר • הריאיון המלא (אולפן)

י
ישי כהן
כיכר השבת |
15
למאמר המלא
כיכר השבת
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