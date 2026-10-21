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השר בן גביר מאשים: "רה"מ נתניהו רוצה קדנציה שלווה עם איזנקוט - ומעדיף להשאיר אותי בחוץ" | צפו

איתמר בן גביר באולפן 'כיכר' | צפו בריאיון המלא
איתמר בן גביר באולפן 'כיכר' | צפו בריאיון המלא
הריאיונות

השר לביטחון לאומי בראיון סוער לישי כהן פחות משבוע לבחירות | התגובה למתקפה של הראשון לציון הגר"י יוסף: "לא אגיד מילה נגד הראש"ל, אבל למה הח"כים החרדים שהתקשרו אליי בשתיים בלילה תוקפים אותי?" | סוגיית גיוס בני הישיבות ומעצרי העריקים: "גיוס נעשה בחיבוק, אין לי סמכות חוקית להורות למשטרה לא לעצור" | והעימות מול סמוטריץ': "זילזל ברבנים שלי, יש פה התנשאות, בגלל שאני מזרחי" והחשש שנתניהו ישאיר אותו מחוץ לממשלה הבאה לטובת גדי איזנקוט • צפו בריאיון המלא (פוליטי)

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ישי כהן
כיכר השבת |
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