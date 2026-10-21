איתמר בן גביר באולפן 'כיכר' | צפו בריאיון המלא 10 10 0:00 / 16:45 איתמר בן גביר באולפן 'כיכר' | צפו בריאיון המלא

פחות משבוע לבחירות, השר לביטחון לאומי ויושב ראש 'עוצמה יהודית', איתמר בן גביר, הגיע לראיון נרחב באולפן "כיכר השבת" אצל ישי כהן.

במהלך הריאיון התייחס בן גביר בהרחבה לסוגיות הבוערות במגזר החרדי - החל מהצבעת המאוכזבים, דרך היחסים עם המפלגות החרדיות והראשון לציון הגר"י יוסף, ועד למעצרי עריקים ושילוב חרדים במשטרה. בהתייחסות למפלגות החרדיות החדשות אומר בן גביר: "אני אומר בצורה הכי מפורשת: לא נכון, לא ראוי, לא חכם לתת את הקול לסיעות האלה! הסיעות האלה בסופו של דבר לא יעברו את אחוז החסימה. ש"ס ויהדות התורה זה משהו אחר לגמרי, אבל מי שלא מצביע לש"ס ויהדות התורה - שיצביע לעוצמה יהודית! אחרת, מי שמצביע להן נותן מתנה לגלי בהרב-מיארה."

השר איתמר בן גביר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

בן גביר הבהיר כי אינו פונה למצביעים הסרים לרבנים הפוסקים להצביע למפלגות החרדיות הוותיקות, אלא לאלה ששוקלים להישאר בבית או להצביע למפלגות קטנות: "מי שהולך לפי הרבנים שאומרים להצביע ש"ס ויהדות התורה - תצביעו. אני פונה לאלו שנשארים בבית או למאוכזבים. יש הרבה מבני המגזר החרדי שלא רוצים להצביע... בואו תצביעו, אל תיתנו מתנה לגלי בהרב-מיארה."

כשנשאל על דברי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, כי עליה להר הבית כרוכה באיסור כרת ולכן הצבעה לבן גביר בעייתית, השיב השר בזהירות:

"אני מילה אחת לא אגיד, מילה אחת, על מרן הראשון לציון. אני כן אגיד דבר אחד: אני מאמין שלכל אחד יש את הרבנים שלו. יש לי את הרבנים שלי, ולרבנים שלי יש כתפיים מאוד מאוד גדולות! אל תזלזל ברבנים שלי, יש להם כתפיים ענקיות. הטענה שלי חלילה היא לא עם מרן הראשון לציון, אלא עם הח"כים והעסקנים."

השר איתמר בן גביר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

בן גביר הטיח ביקורת בחברי הכנסת של ש"ס על קמפיין התקפות כלפיו: "אני לא גזרתי קופון על הציבור החרדי מעולם. תמיד זה היה באהבה, תמיד בחיבוק. אריה דרעי באינספור פעמים אמר לי: 'אתה לא כמו בצלאל, אתה באמת חבר'. אתם ידעתם למי לפנות בארבע השנים האלה! על כל בעיה הכי קטנה, על כל טלפון בשתיים בלילה באמת התקשרתם אליי, הרמתם טלפונים, אני תמיד הייתי שם. אל תהפכו את העור שלכם בגלל הבחירות."

גיוס בני הישיבות, מעצרי עריקים ושוטרים חרדים

כשנשאל על הטענות נגדו בנוגע למעצרי לומדי תורה ועריקים בידי המשטרה הכחולה, הבהיר בן גביר את מגבלות הסמכות החוקית שלו ומתח ביקורת על הגישה לגיוס: "קודם כל, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה: אני בעד גיוס, אבל הדרך לגייס - ואת אלה שלא לומדים תורה, כן, כמו שהרבנים אומרים - הדרך לגייס זה לא במכות ולא במעצרים ולא בפעולות כאלה ואחרות, אלא בחיבוק ואהבה!"

השר איתמר בן גביר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

על מעצרי העריקים הבהיר: "אתה יודע מצוין שאין לי סמכות! כולם יודעים את זה, דרעי יודע את זה, שאסור לי להתקשר לשוטר או להגיד למפכ"ל 'כן תעצור, לא תעצור'. מה כן מותר לי? לקבוע מדיניות, ומותר לי היה להוביל מהלך לפטר את גלי בהרב-מיארה – ומי שמנע את המהלך הזה בתחילת הקדנציה היו השותפים החרדיים! כשנכנסתי ואמרתי להם 'בואו נפטר אותה', אמרו לי: 'אפשר לגנוב איתה סוסים'."

מנגד, בן גביר גילה גאווה בשינוי שהוביל בשילוב שוטרים חרדים במערכת: "פתחתי כיתת מג"ב חרדי. דאגתי להם להכל: אוכל כשר למהדרין, כל התנאים, בסיסים, הכל לפי מה שהם רצו. כשאתה מכניס את השוטרים החרדים האלה, רף האלימות פוחת, ההבנה לציבור היא אחרת, יודעים מה הרגישויות."

העימות החזיתי מול סמוטריץ': "התנשאות ושחצנות"

במהלך הריאיון התייחס בן גביר בחרפות למערכת היחסים המתוחה עם בצלאל סמוטריץ' והאשים אותו בהתנשאות: "אי אפשר להתעלם! הוא עשה כנס רבנים ואמר 'זה רבני הימין'. כששאלו אותו למה הוא לא מזמין את איתמר, הוא אמר: 'לאיתמר אין רבנים'. לי אין רבנים?! הרב שמואל אליהו לא רב?! הרב דוב ליאור הוא לא רב?! איך אתה מעז להגיד דבר כזה?!"

כשנשאל האם מדובר בהתנשאות על רקע עדתי, השיב בן גביר: "התנשאות? כן! יוהרה, שחצנות. מזרחי, בעל תשובה... יש כל מיני דברים."

השר איתמר בן גביר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

החשש מממשלת אחדות עם איזנקוט והדרישה לתיק הביטחון

לגבי תרחישי היום שאחרי הבחירות, בן גביר מזהיר מפני ניסיון של נתניהו להקים ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט ולדחוק את עוצמה יהודית לאופוזיציה: "אני יודע שראש הממשלה בקדנציה הזאת רוצה קדנציה יותר שלווה. עם איתמר בן גביר יש יותר אתגרים – אני רוצה לפטר את היועמ"שית, אני רוצה לכבוש את עזה, אני רוצה לעודד הגירה. נתניהו החליט שיכול להיות שיהיה יותר שקט בקדנציה עם איזנקוט. מקורביו אומרים את זה, דני דנון, מיקי זוהר, ברדוגו... יש כוונה שם להביא את איזנקוט."

לדבריו, הדרך היחידה למנוע זאת היא התחזקות של מפלגתו: "אם עוצמה יהודית תהיה גדולה – תהיה ממשלת ימין. אם הציבור יתמוך, אני אדרוש את תיק הביטחון ואת תיק המשפטים לטלי גוטליב כדי לפטר את היועמ"שית."