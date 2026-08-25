האם העובדים החרדים נחשבים "משולי המחנה"? | פאנל 'כיפות שחורות' התפוצץ בשידור • צפו
האם העובדים החרדים נחשבים "משולי המחנה"? | פאנל 'כיפות שחורות' התפוצץ בשידור • צפו
סביב השולחן ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל לדיון יצרי ונוקב בתוכנית "כיפות שחורות" | משלילת סבסוד מעונות היום לאלפי משפחות חרדיות והוויכוח האם זו "ענישה קולקטיבית לילדים", דרך הסולחה בש"ס והסרטון שנפסל בוועדת הבחירות, ועד להכרעת האדמו"ר מגור להשאיר את גולדקנופף והסערה סביב הגדרת העובדים כ"שולי המחנה" • צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)
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כיכר השבת |