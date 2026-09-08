עימות לא שיגרתי בין ח"כ מש"ס למוטי לייטנר | חרם אירופי על יו"ש

עימות לא שיגרתי בין ח"כ מש"ס למוטי לייטנר | חרם אירופי על יו"ש

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