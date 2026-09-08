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עימות לא שיגרתי בין ח"כ מש"ס למוטי לייטנר | חרם אירופי על יו"ש

עימות לא שיגרתי בין ח"כ מש"ס למוטי לייטנר | חרם אירופי על יו"ש
עימות לא שיגרתי בין ח"כ מש"ס למוטי לייטנר | חרם אירופי על יו"ש
כיפות שחורות

סערת ההדחות ב'דגל': 'יתד' נגד העוזרים, ובבית הגרמ"ה מתנערים | פורשים מהמשכן: מכתבי הפרידה המהדהדים של גפני ומקלב | חרם אירופי: בריטניה ועוד 11 מדינות בסנקציות על יו"ש | ברדוגו, גואילי ומדן: נתניהו חושף את שריוני הליכוד | ש"ס הגישה את הרשימה לכנסת, ועימות נרשם במקום | מבצע לילי בשומרון: מחבל חוסל וסוכל פיגוע מיידי | מחר: ירידה קלה בטמפרטורות | ובתיעוד הקיצוני: רכב דהר לתוך המון באיראן | (היום בכיכר)

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