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בגיל 36 - הוא הפך ללוחם: זה מה שהוא חושב על גיוס חרדים מבוגרים לצה"ל

בגיל 36 - הוא הפך ללוחם: זה מה שהוא חושב על גיוס חרדים מבוגרים לצה"ל
בגיל 36 - הוא הפך ללוחם: זה מה שהוא חושב על גיוס חרדים מבוגרים לצה"ל
ראיונות חדשותיים

יוחנן צ'ייט התגייס בגיל 36 לחטיבת החשמונאים, עבר הכשרת לוחם (רובאי 07) וכעת עושה את דרכו לשירות בצפון | בריאיון הוא מספר על המחיר המשפחתי, מטיל ספק ביכולת של גיוס מבוגרים לפתור את מצוקת כוח האדם בצה"ל, ומדבר גם על חוסר האמון במערכת שקיים בציבור החרדי | הוא מספר על ההחלטה לעזוב את הבית, על התמיכה מהמשפחה והחברים | ועל התפקיד המיוחד שממתין לו לצד הלוחמים בלבנון | צפו (צבא וביטחון)

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