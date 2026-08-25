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מהרב שך ועד הרב כהנא: סיפור חייו של ברוך מרזל • צפו

מהרב שך ועד הרב כהנא: סיפור חייו של ברוך מרזל • צפו
מהרב שך ועד הרב כהנא: סיפור חייו של ברוך מרזל • צפו
אולפן כיכר

מייסד 'עוצמה יהודית' מדבר בפתיחות על הנתק מאיתמר בן גביר, מעריך כי 15 מנדטים מזדהים עם דרכו של הרב כהנא, קורא לצבא להשתנות כדי לאפשר גיוס חרדים ומצהיר: "חטיבת חשמונאים רצינית - מי שנכנס אליה יכול לצאת חרדי" • בשיחה אישית הוא חוזר לשירותו הצבאי, מספר על הנס שהציל את חייו בלבנון ומסביר מדוע אחרי 42 שנים בקרוואן בחברון הוא עדיין מרגיש שהוא חי בלב ההיסטוריה היהודית • צפו ב"יוסי של פודקאסט" עם ברוך מרזל (אולפן כיכר)

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