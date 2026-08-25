מהרב שך ועד הרב כהנא: סיפור חייו של ברוך מרזל • צפו

מייסד 'עוצמה יהודית' מדבר בפתיחות על הנתק מאיתמר בן גביר, מעריך כי 15 מנדטים מזדהים עם דרכו של הרב כהנא, קורא לצבא להשתנות כדי לאפשר גיוס חרדים ומצהיר: "חטיבת חשמונאים רצינית - מי שנכנס אליה יכול לצאת חרדי" • בשיחה אישית הוא חוזר לשירותו הצבאי, מספר על הנס שהציל את חייו בלבנון ומסביר מדוע אחרי 42 שנים בקרוואן בחברון הוא עדיין מרגיש שהוא חי בלב ההיסטוריה היהודית • צפו ב"יוסי של פודקאסט" עם ברוך מרזל (אולפן כיכר)

יב יוסי בן עטר כיכר השבת | י"ב באלול | 25.08.26