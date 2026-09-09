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מה מגן עלינו ביום הדין - בלי שופר, ולמה קונים סכין חדשה? | הסגולות, ההלכות והמנהגים לראש השנה

"ברכת השנה" | הסגולות, ההלכות והמנהגים לראש השנה
"ברכת השנה" | הסגולות, ההלכות והמנהגים לראש השנה
אולפן כיכר

אלו 11 פסוקים קוראים בערב ראש השנה, למה קונים סכין חדשה ומשחיזים אותה, איך עושים את פדיון ק"ס הפרוטות, מה מכוונים בכל אחת מחמש הטבילות, אלו מאכלים עולים על שולחן הסימנים, מתי מותר לישון ומהן שלוש הבקשות המיוחדות ב"איה מקום כבודו"? | במשדר "ברכת השנה" של "כיכר השבת", יוסי עבדו והרב יוסף חיים אוהב ציון עושים סדר בכל ההלכות, המנהגים, והסגולות, מערב החג ועד התשליך, לקראת ראש השנה • צפו (ימי סליחות)

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