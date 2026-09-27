במסגרת פרויקט החג של 'כיכר השבת', הרחקנו אלפי קילומטרים עד לקצה הדרומי של הגלובוס: רבה הראשי של צ'ילה, הגאון רבי אליהו תמים, בריאיון חג מיוחד על סוכות הענק בחצרות הבניינים בסנטיאגו, הכולל שקם כנגד כל הסיכויים, המאבק העיקש בהתבוללות מתוך חיבוק ואהבה – והדרמה שליוותה את שחרור האתרוגים והערבות מול הרשויות הנוקשות במדינה • צפו (סוכות)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 21:00