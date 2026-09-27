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"מעוז הפלסטינים הגדול בעולם" | רבה הראשי של צ'ילה בריאיון חג על הסוכות ודרמת האתרוגים • צפו

"מעוז הפלסטינים הגדול בעולם" | רבה הראשי של צ'ילה בריאיון חג על הסוכות ודרמת האתרוגים • צפו
"מעוז הפלסטינים הגדול בעולם" | רבה הראשי של צ'ילה בריאיון חג על הסוכות ודרמת האתרוגים • צפו
סוכות מסביב לעולם

במסגרת פרויקט החג של 'כיכר השבת', הרחקנו אלפי קילומטרים עד לקצה הדרומי של הגלובוס: רבה הראשי של צ'ילה, הגאון רבי אליהו תמים, בריאיון חג מיוחד על סוכות הענק בחצרות הבניינים בסנטיאגו, הכולל שקם כנגד כל הסיכויים, המאבק העיקש בהתבוללות מתוך חיבוק ואהבה – והדרמה שליוותה את שחרור האתרוגים והערבות מול הרשויות הנוקשות במדינה • צפו (סוכות)

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