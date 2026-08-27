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לא תאמינו: זה הח"כ שרוצה לחלק מכות בכנסת, וטופז לוק מסנן אותנו

לא תאמינו: זה הח"כ שרוצה לחלק מכות בכנסת, וטופז לוק מסנן אותנו
לא תאמינו: זה הח"כ שרוצה לחלק מכות בכנסת, וטופז לוק מסנן אותנו| צילום: צילום: הרשות השופטת. באדיבות ערוץ 14. באדיבות כאן 1 'תאגיד השידור'. ערוץ הכנסת. דף האינסטגרם של מרדכי דוד. עמוד האינסטגרם של 'מוזיקה מזרחית אבל האמיתית. אתר האינטרנט של ערוץ שבע, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א
החדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע

צבי סוכות לקח את החוק לידיים ונאור שירי צילם הכל | יצחק עמית עם שני טלפונים - אחד כשר ואחד להתקשר | יוסף חדד רוצה להיות הערבי הראשון בכנסת ומנסור עבאס מלמד סובלנות | אורן סמדג'ה משיק מפלגה ויוסי זוכר שהוא היה בג'ודו | ביבי לא עונה לטלפון - טופז לוק גם לא | מרדכי דוד מעיר לסליחות וחוטף דו"ח | בן גביר: "אתה נעל בית" - יוסי מחפש לקנות | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)

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