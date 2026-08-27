לא תאמינו: זה הח"כ שרוצה לחלק מכות בכנסת, וטופז לוק מסנן אותנו
לא תאמינו: זה הח"כ שרוצה לחלק מכות בכנסת, וטופז לוק מסנן אותנו| צילום: צילום: הרשות השופטת. באדיבות ערוץ 14. באדיבות כאן 1 'תאגיד השידור'. ערוץ הכנסת. דף האינסטגרם של מרדכי דוד. עמוד האינסטגרם של 'מוזיקה מזרחית אבל האמיתית. אתר האינטרנט של ערוץ שבע, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א
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