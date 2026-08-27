(צילום: הרשות השופטת. באדיבות ערוץ 14. באדיבות כאן 1 'תאגיד השידור'. ערוץ הכנסת. דף האינסטגרם של מרדכי דוד. עמוד האינסטגרם של 'מוזיקה מזרחית אבל האמיתית. אתר האינטרנט של ערוץ שבע, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א)
הכותרות:
- צבי סוכות לקח את החוק לידיים - ונאור שירי תיעד הכל.
- יצחק עמית עם שני טלפונים: אחד כשר ואחד להתקשר - יוסי מוסיף: אחד לגן עדן ואחד לגיהנם.
- יוסף חדד רוצה להיות הערבי הראשון בכנסת - יוסי מזכיר שמנסור עבאס כבר שם.
- מנסור עבאס מדבר על סובלנות.
- אורן סמדג'ה משיק מפלגה.
- ביבי פרסם מספר טלפון - האם טופז לוק גם יענה?
- חודש אלול: מרדכי דוד מעיר אנשים לתפילה - ומסתכן בדו"ח מרון חולדאי.
- חנן בן ארי בסליחות.
- בן גביר לערבי: "אתה לא בעל הבית, אתה נעל בית" - יוסי מחפש לקנות.
- נאור שירי מגיב לכל דבר: "איזה מלך".
נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים — אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעקוב אחריו כאן בסטטוס.
הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן
0 תגובות