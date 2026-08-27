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החדשות הלא חשובות

לא תאמינו: זה הח"כ שרוצה לחלק מכות בכנסת, וטופז לוק מסנן אותנו

צבי סוכות לקח את החוק לידיים ונאור שירי צילם הכל | יצחק עמית עם שני טלפונים - אחד כשר ואחד להתקשר | יוסף חדד רוצה להיות הערבי הראשון בכנסת ומנסור עבאס מלמד סובלנות | אורן סמדג'ה משיק מפלגה ויוסי זוכר שהוא היה בג'ודו | ביבי לא עונה לטלפון - טופז לוק גם לא | מרדכי דוד מעיר לסליחות וחוטף דו"ח | בן גביר: "אתה נעל בית" - יוסי מחפש לקנות | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)

(צילום: הרשות השופטת. באדיבות ערוץ 14. באדיבות כאן 1 'תאגיד השידור'. ערוץ הכנסת. דף האינסטגרם של מרדכי דוד. עמוד האינסטגרם של 'מוזיקה מזרחית אבל האמיתית. אתר האינטרנט של ערוץ שבע, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א)

הכותרות:

  • צבי סוכות לקח את החוק לידיים - ונאור שירי תיעד הכל.
  • יצחק עמית עם שני טלפונים: אחד כשר ואחד להתקשר - יוסי מוסיף: אחד לגן עדן ואחד לגיהנם.
  • יוסף חדד רוצה להיות הערבי הראשון בכנסת - יוסי מזכיר שמנסור עבאס כבר שם.
  • מנסור עבאס מדבר על סובלנות.
  • אורן סמדג'ה משיק מפלגה.
  • פרסם מספר טלפון - האם טופז לוק גם יענה?
  • חודש אלול: מרדכי דוד מעיר אנשים לתפילה - ומסתכן בדו"ח מרון חולדאי.
  • חנן בן ארי בסליחות.
  • לערבי: "אתה לא בעל הבית, אתה נעל בית" - יוסי מחפש לקנות.
  • נאור שירי מגיב לכל דבר: "איזה מלך".

נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים — אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעקוב אחריו כאן בסטטוס.

הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן
בנימין נתניהואיתמר בן גבירמנסור עבאסהכנסתרון חולדאיחנן בן אריצבי סוכותטופז לוקהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבועיוסי עבדומרדכי דודיוסף חדד
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