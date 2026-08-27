המחווה של נתניהו לזלנסקי - והתגובה של נשיא אוקראינה בפוסט

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פרסם בחשבון ה-X שלו את מכתב הברכה שקיבל מראש הממשלה בנימין נתניהו לרגל יום העצמאות ה-35 של אוקראינה. הפרסום חושף את תוכן המכתב הרשמי ואת המסרים הדיפלומטיים שהועברו בין שתי המדינות.

"קיבלתי ברכות חמות עבור העם באוקראינה מראש הממשלה נתניהו", כתב זלנסקי בפרסום. "המדינות שלנו חולקות קשרים עמוקים – בין העמים שלנו בראש ובראשונה, אך גם בכלכלה, בתרבות ובתחומים נוספים. לכן טוב לשמוע על רצונה של ישראל לחזק את הקשרים הקיימים הללו".

במכתבו הרשמי שנשלח ב-24 באוגוסט 2026, העביר נתניהו ברכות חמות לנשיא האוקראיני ולעמו. "אני מעביר את ברכותיי החמות ביותר לך ולעם באוקראינה לרגל יום העצמאות ה-35 שלכם", כתב ראש הממשלה. "במהלך שלושת העשורים וחצי האחרונים, העם האוקראיני השיג הרבה בבניית אומה חזקה ועצמאית, לעיתים קרובות מול אתגרים עמוקים".

נתניהו הדגיש במכתבו את המשמעות המיוחדת של יום העצמאות בתקופה הנוכחית. "כיום, כאשר אוקראינה ממשיכה להגן על ביטחונה הלאומי, לציון דרך זה יש משמעות עמוקה עוד יותר, של אחדות לאומית, אומץ ועמידות", ציין ראש הממשלה.

האיום האיראני המשותף

בחלק המרכזי של המכתב התייחס נתניהו לאיום האיראני המשותף לשתי המדינות. "שתי המדינות שלנו עומדות בפני איום משותף מצד איראן, שפעילויותיה המערערות את היציבות מסכנות את הביטחון הרחק מעבר למזרח התיכון", כתב ראש הממשלה. "ישראל נשארת מחויבת להתמודד עם איום זה ולדחוף לביטחון ויציבות באזורנו וברמה הבינלאומית".

ההתייחסות לאיראן במכתב משקפת את הדאגה הישראלית מהשפעתה של טהרן גם מחוץ למזרח התיכון. כפי שדיווח כיכר השבת בעבר, איראן מספקת לרוסיה נשק מתקדם המשמש במלחמה באוקראינה, מה שהופך את האיום האיראני לרלוונטי גם לקייב.

קשרים היסטוריים ותקווה לעתיד

נתניהו הדגיש במכתבו את הקשרים ההיסטוריים בין שתי המדינות. "ישראל ואוקראינה חולקות קשרים היסטוריים עמוקים. אני מצפה להמשך עבודתנו המשותפת כדי לחזק את הקשרים הללו ולקרב את האומות שלנו עוד יותר", כתב ראש הממשלה.

נתניהו הוסיף: "ביום מיוחד זה, אני מאחל לך ולעם באוקראינה ביטחון ושגשוג, ומעל לכל, עתיד של חופש ושלום מתמשך". את המכתב סיים נתניהו בברכה אישית שנכתבה במיוחד בעט כחול בכתב ידו: "נהניתי לפגוש אותך, אומנם בקצרה, בוושינגטון".

זלנסקי הגיב לברכות בציין כי "אנו בונים על עבודה פוריה יחד כדי להביא ליותר ביטחון". התגובה משקפת את הרצון האוקראיני לחזק את הקשרים עם ישראל, במיוחד בתקופה שבה המדינה ממשיכה להתמודד עם המלחמה מול רוסיה.